Хабиров поручил создать в Башкирии запас сахара

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики создать запас сахара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики создать запас сахара. Такое поручение он дал во время оперативного совещания в местном правительстве 17 октября.

– Сахар – важнейший продукт. И чтобы у нас какой-то запас был [в ответ] на всевозможные колебания, которые могут возникать самым неожиданным образом – чтобы наш рынок всегда был наполнен сахаром, независимо от того, придет ли ажиотаж. Мы в состоянии это сделать: свекла наша, завод [по производству сахара] – наш, – сказал руководитель региона.

По данным министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, в 2022 году республика произведет около 270 тыс. тонн сахара при потребности в 90 тыс.