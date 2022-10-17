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Общество17 октября 2022 10:32

Хабиров поручил создать в Башкирии запас сахара

Такое задание он дал Минсельхозу республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики создать запас сахара

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики создать запас сахара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики создать запас сахара. Такое поручение он дал во время оперативного совещания в местном правительстве 17 октября.

– Сахар – важнейший продукт. И чтобы у нас какой-то запас был [в ответ] на всевозможные колебания, которые могут возникать самым неожиданным образом – чтобы наш рынок всегда был наполнен сахаром, независимо от того, придет ли ажиотаж. Мы в состоянии это сделать: свекла наша, завод [по производству сахара] – наш, – сказал руководитель региона.

По данным министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, в 2022 году республика произведет около 270 тыс. тонн сахара при потребности в 90 тыс.