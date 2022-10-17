Стела «Города трудовой доблести» в Уфе откроется 4 ноября

фото: ufacity.info

Стела «Города трудовой доблести» в Уфе будет открыта в День народного единства, 4 ноября. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 17 октября сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы уже находимся в статусе завершения проекта стелы трудовой доблести. Я прошу тех коллег, кто этим занимается, – к 4 ноября мы должны эту стелу открыть. Это важное событие для нашей республики, – сказал руководитель региона.

Напомним, Уфе присвоили звание «Города трудовой доблести» в 2020 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Изначально стелу в честь этого события хотели разместить на входе в парк Победы, но из-за внушительных размеров и пропорций памятника это место не подошло. В итоге монумент сейчас размещают на въезде в башкирскую столицу. Стоимость установки 20-метровой стелы составляет 95 млн рублей.