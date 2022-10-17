Стало известно, какую сумму пострадавшей стороне выплатила уфимка, которая сбила насмерть женщину с сыном

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Стало известно, какую сумму морального ущерба выплатила 28-летняя уфимка Дарья С. мужу сбитой ею насмерть женщины и ее 4-летнего сына. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, женщина заплатила пострадавшей стороне 2,4 млн рублей, а также принесла свои глубочайшие извинения. В итоге 17 октября Кировский районный суд Уфы вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении Дарьи С. в связи с примирением сторон. Как уточнили в пресс-службе суда, женщина совершила преступление впервые и по неосторожности, искренне раскаялась в этом, а также предоставила положительную характеристику с места работы. Кроме того, на попечении уфимки есть маленький ребенок, поэтому по решению суда она избежала уголовного наказания.

Впрочем, региональная прокуратура осталась несогласна с таким решением и заявила, что будет обжаловать его в апелляционном порядке.

- Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти двух лиц, в том числе малолетнего, государственный обвинитель возражал против его удовлетворения, - подчеркнули в ведомстве.