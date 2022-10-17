Хабиров объявил о проведении закрытого мобилизационного совещания

фото: glavarb.ru

17 октября в конце оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о проведении закрытого заседания мобилизационного штаба. На нем остались главы муниципалитетов и военные комиссары.

– В студиях глав муниципалитетов остаются только главы муниципалитетов и военный комиссар. Здесь, в зале [правительственного совещания] остаются только члены мобилизационного штаба. Всем остальным хорошей трудовой недели, – сказал Хабиров.

После слов главы Башкирии онлайн-трансляция «оперативки» прервалась.