Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 17 октября, глава Башкирии Радий Хабиров дал ряд новых поручений по частичной мобилизации. Указания подчиненным руководитель региона озвучил на очередном оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– У нас сейчас самая главная задача – обеспечение мобилизации, поддержка мобилизованных и их семей. Прошу довести до людей, какие меры поддержки есть. Шаймуратовский [волонтерский] штаб пусть работает. У нас ушел конвой для наших батальонов [имени Шаймуратова и Достовалова] – готовьте следующий, – заявил Хабиров.