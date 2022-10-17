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Общество17 октября 2022 8:25

Глава Башкирии Радий Хабиров дал ряд новых поручений по частичной мобилизации

Они связаны как с поддержкой мобилизованных, так и их семей
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 17 октября, глава Башкирии Радий Хабиров дал ряд новых поручений по частичной мобилизации. Указания подчиненным руководитель региона озвучил на очередном оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– У нас сейчас самая главная задача – обеспечение мобилизации, поддержка мобилизованных и их семей. Прошу довести до людей, какие меры поддержки есть. Шаймуратовский [волонтерский] штаб пусть работает. У нас ушел конвой для наших батальонов [имени Шаймуратова и Достовалова] – готовьте следующий, – заявил Хабиров.