Хабиров поручил «беспощадно убирать» брошенные машины во дворах Уфы

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Глава Башкирии поручил чиновникам «беспощадно» убирать во дворах Уфы брошенные машины. Такое задание руководитель региона дал на оперативном совещании в местном правительстве 17 октября.

– Контрольное управление, по Уфе проедьтесь, пожалуйста, по дворам. Уфа – столица и должна быть полностью свободна. Убирайте. Машины не должны стоять. Убирайте беспощадно, - заявил руководитель региона. - На Советской площади у нас была стоянка. Я ни разу не сомневался, что мы правильно сделали: ее убрали и поставили памятник [генералу Минигали Шаймуратову]. На Советскую площадь теперь заезжать нельзя.

Хабиров добавил, что Советская площадь для Уфы все равно что Красная в Москве: «На Красную площадь заезжали на машинах? Не заезжали. На нашу площадь тоже нельзя заезжать».