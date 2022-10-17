Хабиров ждет в мире «самую холодную зиму» за все время

Глава Башкирии заявил, что ждет, чтобы грядущая зима в мире стала самой холодной за все время

Глава Башкирии заявил, что ждет, чтобы грядущая зима в мире стала самой холодной за все время. Об этом он сказал 17 октября на оперативном совещании после недельного отчета по вопросам отопления в республике.

– Я по понятным причинам сейчас честно вам скажу: я жду, чтобы в мире эта зима была самой холодной за все время, какое можно было бы. Мы-то выдержим, – сказал руководитель региона.

Напомним, ранее Хабиров уже говорил ничто подобное. На оперативном совещании 19 сентября он заверил, что зима в Башкирии «будет лучше, чем в Европе».