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Общество17 октября 2022 7:12

Суд в Башкирии взыскал 19 тыс. рублей с владельца собаки, которая укусила ребенка

И иском в инстанцию обратилась прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Суд в Учалинском районе Башкирии по требованию прокуратуры взыскал с владельца собаки, которая покусала 10-летнего ребенка, 19 тыс. рублей

Суд в Учалинском районе Башкирии по требованию прокуратуры взыскал с владельца собаки, которая покусала 10-летнего ребенка, 19 тыс. рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд в Учалинском районе Башкирии по требованию прокуратуры взыскал с владельца собаки, которая покусала 10-летнего ребенка, 19 тыс. рублей: 15 тыс. компенсации морального вреда получит пострадавший, а 4 тыс. – это административный штраф за нарушение общественного порядка. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, – передали в правоохранительном органе. – В апреле во время утренней пробежки на ее 10-летнего сына напала собака, укусив его за предплечье.

Исполнение судебного акта о взыскании находится на контроле прокуратуры.