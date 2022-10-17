Убийца чиновницы Дины Махияновой из Башкирии пытался добиться домашнего ареста

Алик и Дина Махияновы // фото: vk.com

Убийца чиновницы из администрации Белорецкого района Башкирии Дины Махияновой, ее бывший супруг Алик Махиянов пытался добиться домашнего ареста, однако суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражей. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба районной инстанции.

– В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на домашний арест, – передали в инстанции. – Учитывая, что срок содержания под стражей обвиняемого истекал 13 октября, а в настоящее время необходимо выполнить определенные следственные и процессуальные действия, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей еще на два месяца.

Напомним, Махиянов зарезал свою 31-летнюю экс-супругу у ее дома 13 августа – на глазах у подруги. Мужчина признал вину в убийстве. После преступления стало известно, что в браке он избивал Дину, а после развода – преследовал и грозился расправой. Девушка и ее родственники неоднократно писали заявления в полицию по этому поводу. У Махияновой остались двое детей шести и 13 лет. Ранее «КП-Уфа» публиковала видео убийства чиновницы.