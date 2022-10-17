В Башкирии многодетный отец из ружья ранил полицейского в руку

В селе Таймеево Салаватского района Башкирии местный житель из пневматического ружья ранил в руку приехавшего на вызов полицейского

В селе Таймеево Салаватского района Башкирии местный житель из пневматического ружья ранил в руку приехавшего на вызов полицейского. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 15 октября в дежурную часть полиции позвонила женщина. Она рассказала, что ее избил сосед. Пострадавшую доставили в больницу. На место происшествия были направлены участковый и оперуполномоченный уголовного розыска.

– Увидев полицейских, злоумышленник произвел в сторону одного из стражей порядка выстрел, причинив оперуполномоченному ранение в руку. Противоправные действия нападавшего были пресечены. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. На месте изъято пневматическое ружье, – передали в МВД.

Задержанного доставили в районный отдел полиции. Сотруднику МВД медики оказали помощь. Материалы по факту нападения на представителя власти переданы в местное подразделение Следственного комитета.

Как уточнило издание «На земле Салавата» со ссылкой на сельскую администрацию, задержанный является отцом шестерых детей, младшему из которых нет еще и года. По данным СМИ, он грозился сжечь дом вместе с ними, когда на его поимку приехали полицейские.