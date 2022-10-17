Суд обязал администрацию района в Башкирии заменить старый опасный мост на новый

Суд в Белорецком районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию заменить старый мост через реку Белую в деревне Шушпа на новый

Суд в Белорецком районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию заменить старый мост через реку Белую в деревне Шушпа на новый. Текущая переправа прогнила, создает опасность для водителей и не стоит на балансе у властей. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

– Установлено, что техническое состояние моста неудовлетворительное, что создает реальную угрозу жизни и здоровья людей, может привести к дорожно-транспортным происшествиям. В частности, было выявлено, что прогнили сваи, провисли несущие балки, отсутствуют дорожные знаки об ограничении массы. Кроме того, выявлено, что мост на балансе не стоит. Денежные средства на ремонт и его содержание администрацией не выделялись, контракты по обслуживанию указанного объекта не заключались, – передали в суде.

Инстанция учла, что по мосту передвигается «значительное количество машин» – в том числе возящих детей в школу. Суд удовлетворил иск прокурора и обязала администрацию Белорецкого района принять меры по ремонту и содержанию существующего моста, а также по строительству новой переправы в течение одного года.