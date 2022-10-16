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Общество16 октября 2022 16:14

Жительница Башкирии вышла замуж за мобилизованного в Казани в камуфляжном платье

Свадьбу сыграли две пары из города Межгорья
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Вячеслав Калугин

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

Две жительницы башкирского города Межгорья приехали в Казань, чтобы сыграть свадьбу с мобилизованными избранниками. Одна из невест пришла в ЗАГС в камуфляжном платье. Фотографиями с молодоженами в своих соцсетях поделился мэр Межгорья Вячеслав Калугин.

– Два наших мобилизованных бойца решили создать со своими возлюбленными новые семьи! – написал чиновник. – Никогда еще не доводилось быть свидетелями бракосочетания именно такого формата, поздравили молодых от всего муниципалитета.

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

Калугин передал супружеским парам добрые слова от родных, друзей и коллег, а также вручили им подарки. Чиновник пожелал молодоженам счастья и пообещал поддерживать семьи мобилизованных жителей.