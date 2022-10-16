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Общество16 октября 2022 15:43

В Башкирии простились с 35-летним Дамиром Зайруллиным, погибшим в ходе СВО

Он подписал контракт в сентябре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com

фото: vk.com

В Башкирии простились с 35-летним младшим сержантом Дамиром Зайруллиным из села Канакаево Ишимбайского района. Он погиб под Херсоном в ходе специальной военной операции после того как в сентябре поступил на службу по контракту. Об этом в своих соцсетях сообщил Венер Насретдинов, глава Федоровского района, где военнослужащий вырос и жил.

фото: vk.com // Венер Насретдинов

фото: vk.com // Венер Насретдинов

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. «Не передать словами всю горечь и боль, которую испытывают родные и близкие Дамира Ринатовича. Мы потеряли настоящего сына нашего Отечества», написал Насретдинов.