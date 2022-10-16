В воздухе Уфы зафиксировали повышенное содержание хлорида водорода

В минувший четверг, 13 октября, в Уфе зафиксировали повышенное содержание хлорида водорода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувший четверг, 13 октября, в Уфе зафиксировали повышенное содержание хлорида водорода. Сообщение об этом появилось на сайте башкирского Гидрометцентра.

По данным специалистов, аномалию вечером, около 19:00, зарегистрировал пункт наблюдения №17, который находится по улице Гафури, 101. Концентрация загрязняющего вещества превысил норму в 1,7 раза.

Напомним, в середине августа повышенное содержание хлорида водорода в Уфе фиксировалась на протяжении четырех дней подряд.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.