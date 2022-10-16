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Спорт16 октября 2022 12:50

ФК «Уфа» в большинстве проиграл московской «Родине»

Башкирская команда имела численное преимущество уже в конце первого тайма
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФК «Уфа»

фото: ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» 16 октября в большинстве на своем поле проиграл московской «Родина». Матч в рамках 14 тура ФНЛ завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 25-й минуте встречи забил Амур Калмыков. Гости остались в меньшинстве уже под конец первого тайма – прямую красную карточку получил Уэсли Вачхольз. Хозяева не смогли конвертировать численное большинство в гол и уступили с минимальным счетом.

Сейчас ФК «Уфа» располагается на 12-й строчке ФНЛ. Следующий матч башкирская команда проведен в Красноярске против «Енисея». Игра состоится 24 октября.