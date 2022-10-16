Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился трогательным фото с сыном в День отца

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в День отца 16 октября поделился трогательным фото с маленьким сыном. Чиновник опубликовал снимок в своих соцсетях. На нем он на фоне осеннего пейзажа показывает ребенку наполненную грибами корзину

– Любить природу, ценить и рационально использовать ее ресурсы - самое минимальное, чему мы можем научить наших детей. С Днём Отца! Будьте всегда рядом, – написал сити-менеджер.

Напомним, День отца в России был учрежден в 2021 году. Он отмечается в третье воскресенье октября.