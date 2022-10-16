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Общество16 октября 2022 12:05

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился трогательным фото с сыном в День отца

Он призвал пап всегда быть рядом со своими детьми
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в День отца 16 октября поделился трогательным фото с маленьким сыном. Чиновник опубликовал снимок в своих соцсетях. На нем он на фоне осеннего пейзажа показывает ребенку наполненную грибами корзину

– Любить природу, ценить и рационально использовать ее ресурсы - самое минимальное, чему мы можем научить наших детей. С Днём Отца! Будьте всегда рядом, – написал сити-менеджер.

Напомним, День отца в России был учрежден в 2021 году. Он отмечается в третье воскресенье октября.