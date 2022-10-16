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Общество16 октября 2022 11:15

В Уфе 16 октября состоялись очередные проводы мобилизованных жителей

В администрации города рассказали, как это было
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе сегодня, 16 октября, состоялись очередные проводы мобилизованных жителей из Октябрьского и Советского районов

В Уфе сегодня, 16 октября, состоялись очередные проводы мобилизованных жителей из Октябрьского и Советского районов

В Уфе сегодня, 16 октября, состоялись очередные проводы мобилизованных жителей из Октябрьского и Советского районов. Об этом сообщила мэрия.

Как рассказали в администрации, перед резервистами с напутствием выступили председатель комитета по здравоохранению башкирского парламента Салават Харасов, участник боевых действий в Афганистане и кавалер ордена Красной Звезды Рафаэль Исхаков, Имам-наит мечети «Фатиха» Фидус Хузин и настоятель храма в честь иконы Божией Матери Дионисий Ефимов. Военнослужащим пожелали вернуться живыми и здоровыми с орденами и медалями. Представители духовенства в свою очередь благословили их.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Администрация Октябрьского района Уфы опубликовала видео с церемонии отправки призывников.

О проводах мобилизованных граждан также сообщил мэр города Стерлитамака Рустем Газизов. «Вместе с родными и близкими проводили их, пожелали здоровья и удачи. Волонтёры передали письма от наших школьников с искренними словами поддержки», написал чиновник.

Напомним, сегодня из Уфы отправили гуманитарный конвой для добровольческого батальона имени Шаймуратова.