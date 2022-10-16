Житель Уфы ударил ножом в шею женщину, которая хотела с ним расстаться

В Уфе 43-летний местный житель ударил в шею ножом женщину, которая хотела с ним расстаться. Мужчина набросился на нее в присутствии ее же бывшего партнера

В Уфе 43-летний местный житель ударил в шею ножом женщину, которая хотела с ним расстаться. Мужчина набросился на нее в присутствии ее же бывшего партнера. Об этом 16 октября сообщили в Следственном комитете и МВД Башкирии.

Инцидент произошел 12 октября. В квартире по улице Гагарина собрались 37-летняя потерпевшая, а также ее бывший и нынешний мужчины. Во время застолья женщина заявила, что хочет расстаться с обвиняемым – и тогда тот на почве ревности ударил ее ножом в шею и попытался скрыться.

– Очевидец преступления остановил злоумышленника, нанес ему несколько ударов руками по голове, в результате которых тот потерял сознание, после чего вызвал скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали и ее жизнь удалось спасти. Обвиняемый также был доставлен в больницу, – передали в СК РБ.

Злоумышленник не признал вину в преступлении. Он сказал следователям, что ничего не помнит. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.