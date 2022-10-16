Жители Уфы стали жаловаться Хабирову на ярмарки

фото: vk.com // Радий Хабиров

Жители Уфы стали жаловаться главе Башкирии Радию Хабирову на сельскохозяйственные ярмарки, которые организуются рядом с домами по улице Рабкоров. По словам горожанки Виктории Григорьевой, торговля ведется в будние дни в неположенных местах, а продавцы не убирают после себя мусор.

– [Продавцы] машины ставят прям на проезжей части, на тротуарах и газонах, чем подвергают жителей близлежащих домов опасности – в наши дворы не может проехать ни скорая, ни пожарная в случае необходимости, потому что проезд закрыт этими торговцами, – рассказала женщина. – Ярмарка должна проводиться в выходные и праздничные дни. Однако за этим никто не следит – торговля несанкционированная происходит и в будние дни. Мусор после торговли в будни никто не убирает.

Григорьева добавила, что надзорные органы и представители городской администрации «для галочки» дежурят на ярмарках по два часа, а в некоторые дни и вовсе могут не прийти.

На претензии жительницы ответили чиновники из Кировского района Уфы: «Сотрудники отдела торговли совместно с центром общественной безопасности выехали на Рабкоров 3-5-7 провели профилактическую беседу с продавцами которые устроили стихийную торговлю о соблюдении правил благоустройства, а также о графике работы данной площадки только в ярмарочные дни», передала сотрудник рабочей группы районной администрации по обращениям жителей Елизавета Рисаева.