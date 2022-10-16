От COVID-19 в Башкирии за сутки скончались еще два человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 863 человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 863 человека. Об этом 16 октября сообщил региональный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 324 жителям. Всего в республике было подтверждено более 326,7 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом 316,5 тыс. человек, 298 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 3 827 жителей: 223 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.