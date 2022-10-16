Из Уфы 16 октября отправили гуманитарный конвой для батальона имени Шаймуратова

фото: vk.com // Фарит Гумеров

Сегодня утром, 16 октября, из Уфы был отправлен конвой с гуманитарным грузом для башкирского добровольческого батальона имени генерала Шаймуратова, который сейчас находится на передовой в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– В составе груза также продукты питания, медицинские аптечки, обмундирование, спальники, дождевики. Конвой сопровождают спасатель, – передал чиновник.

Он добавил, что конвой будет проходить через города Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь. В пути конвой проведет двое суток.

На следующей неделе Башкирия сформирует и отправил гуманитарный груз для батальона имени Доставалова.

Напомним, неделю назад советник Хабирова собрал с военнослужащих батальона Шаймуратова информацию о том, что им требуется привезти на передовую.