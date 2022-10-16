За год цены на некоторые продукты в Башкирии выросли на 15 и более процентов

За год цены на некоторые продукты в Башкирии выросли на 15 и более процентов. Об этом 14 октября сообщил Башстат. Аналитики сравнили стоимость основных видов продовольственных товаров за сентябрь 2021 и 2022 год.

По данным статистического ведомства, за год подорожало мясо (на 15,4%), рыба и морепродукты (на 17,3%), макароны (на 19,3%), хлеб (на 22,7%), сливочное масло (на 23,5%), молоко (на 25,1%), крупа (на 26,2%) и сахар (на 44%). В то же время подешевели картофель (на 37,3%) и овощи (на 14,6%).

С сентября 2021 года цена на продовольствие выросла на 14,7%.