На следующей неделе в 61 жилом доме в Уфе отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 61 жилом доме Уфы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 61 жилом доме Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

18 октября (вторник) с 10:30 до 20:30 воды не будет в домах по:

– улице Российской 159, 161, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в;

– бульвару Тюлькина 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3;

– бульвару Давлеткильдиева 3/1, 3/2, 5/1.

19 октября (среда) с 11:00 до 23:00 водоснабжение приостановят в домах по улицам:

– Гвардейской 58, 58/2, 60, 62;

– Сельской 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 9;

– Касимовской 2, 6, 6/1, 6/2,10, 10/1, 14, 14/1, 14/2;

– Коммунальной 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1.