В Башкирии граждане возмутились «убитой» дорогой Октябрьский-Приютово

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Граждане Башкирии возмутились «убитой» дорогой Октябрьский-Приютово. Одна из местных жительниц написала на этот счет гневное обращение к главе Башкирии Радию Хабирову на его личной странице в социальных сетях.

– Обещанный 30 октября ремонт жизненно важной для жителей пяти деревень дороги не производится! Для чего тогда нужно было обещать? В подтверждение моих слов предоставляю видеоматериал от 14 октября. Судите сами о степени разрушения дороги, – написала женщина.

На представленном гражданкой видео заметно, что вся дорога находится в плачевном состоянии, и даже если ее ремонт начнется в ближайшие дни, завершить его вряд ли удастся к концу месяца.

На обращение женщины отреагировала заведующая сектором по связям с общественностью регионального Управления дорожного хозяйства республики Альбина Гильмиянова. Чиновник пообещала выяснить, в чем дело, у сотрудников отдела содержания и транспортной безопасности автодорог, и предоставить ответ в течение недели