Башкирия получит более 27 млн на размещение беженцев с Украины и Донбасса

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Башкирия получит более несколько десятков миллионов на размещение беженцев с Украины и Донбасса. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, 48 регионам страны МЧС России выделит 1,23 миллиарда рублей на возмещение затрат за размещение и питание беженцев. Из этих средств республика получит 27,2 миллионов по расчету, что на каждого человека в день тратится до 913 рублей на размещение и 415 рублей — на питание.