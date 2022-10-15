Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс Башкирии прокомментировал инцидент с задержкой рейса Уфа-Анталия. Как рассказала пресс-служба ведомства, 30 сентября в международном аэропорту «Уфа» в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в прохождении границы было отказано трем гражданам, в числе которых был второй пилот рейса.

Министерство отмечает, что сотрудники аэропорта сделали все возможное для обеспечения комфорта пассажирам задержанного рейса. Граждан разместили в гостиничных номерах, а также им предоставили горячее питание.

В свою очередь, авиакомпания, которая должна осуществить рейс, прислала другого второго пилота, и вылет все же состоялся.