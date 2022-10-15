Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 16:10

Минтранс Башкирии прокомментировал инцидент с задержкой рейса Уфа-Анталия

В прохождении границы было отказано второму пилоту самолета
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс Башкирии прокомментировал инцидент с задержкой рейса Уфа-Анталия. Как рассказала пресс-служба ведомства, 30 сентября в международном аэропорту «Уфа» в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в прохождении границы было отказано трем гражданам, в числе которых был второй пилот рейса.

Министерство отмечает, что сотрудники аэропорта сделали все возможное для обеспечения комфорта пассажирам задержанного рейса. Граждан разместили в гостиничных номерах, а также им предоставили горячее питание.

В свою очередь, авиакомпания, которая должна осуществить рейс, прислала другого второго пилота, и вылет все же состоялся.