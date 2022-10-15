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Спорт15 октября 2022 14:36

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 4:0 в домашнем матче КХЛ

Уфимцы поднялись на третье место в таблице Восточной конференции
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/hcsalavat

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 15 октября, «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ со счетом 4:0.

Забросив шайбы в ворота соперников, победу «юлаевцам» обеспечили Иван Дроздов (девятая минута), Павел Коледов (19), Алексей Пустозеров (25) и Сергей Шмелев (39).

Таким образом, уфимский клуб набрал 23 очка на третье место в таблице Восточной конференции, нижнекамцы опустились на девятую строчку.

Свой следующий матч «Салават Юлаев» сыграют в гостях с московским «Спартаком» в грядущий вторник – 18 октября.