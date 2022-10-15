Глава Башкирии Радий Хабиров показал видео о мавзолее Тура-хана

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях опубликовал видео о мавзолее Тура-хана.

Мавзолей находится в 12 километра от поселка Чишмы и является объектом культурного наследия народов России. Это одно из старейших сохранившихся в республике сооружений, его построили 14-16 веках. В августе прошлого рядом с Тура-Ханом ученые обнаружили шесть захоронений предположительно 14-16 веков.

– Это – Башкортостан! Прекрасный, удивительный, полный загадок. С глубокой историей и верой в будущее, – написал в своей публикации руководитель региона.