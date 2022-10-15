Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 13:02

В Уфе к 450-летнему юбилею города реконструируют ТСК «Гагаринский»

На сегодняшний день разработана концепция проекта
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/oktyabrsky_district

Фото: vk.com/oktyabrsky_district

В Октябрьском районе Уфы реконструируют торгово-сервисный комплекс «Гагаринский». Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Вчера, 14 октября, в районной администрации прошло рабочее совещание, в рамках которого прошло обсуждение обновления ТСК с прилегающей к нему территорией. На сегодняшний день уже разработана концепция проекта.

– Она предусматривает комплексный охват с акцентом как на эстетическую, так и функциональную составляющую. Примечательно, что преображение станет вкладом в подготовку к 450-летию столицы, – сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района.