В Уфе к 450-летнему юбилею города реконструируют ТСК «Гагаринский»

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В Октябрьском районе Уфы реконструируют торгово-сервисный комплекс «Гагаринский». Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Вчера, 14 октября, в районной администрации прошло рабочее совещание, в рамках которого прошло обсуждение обновления ТСК с прилегающей к нему территорией. На сегодняшний день уже разработана концепция проекта.

– Она предусматривает комплексный охват с акцентом как на эстетическую, так и функциональную составляющую. Примечательно, что преображение станет вкладом в подготовку к 450-летию столицы, – сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района.