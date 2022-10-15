Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 11:39

Бойцы башкирского батальона имени Достовалова присвоили имя БМП

Боевую машину нарекли женским именем
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Достовалова присвоили имя БМП. Об этом рассказали корреспонденты газеты «На земле Салавата».

Боевую машину военнослужащие нарекли женским именем Наташка. БМП, как пояснили бойцы, назвали, так как каждого из присутствующего на фотографии связывает не только одна родина, но и женщина по имени Наталья. Для одних это мать, а для кого-то сестра, жена или подруга.

Напомним, добровольческий батальон имени Достовалова был создан этим летом. С инициативой о его формировании выступила региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа РБ».