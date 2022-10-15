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Общество15 октября 2022 9:43

В Башкирии ожидаются дожди и заморозки до -1°

Также в некоторых районах синоптики прогнозируют туман
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 16 октября, в Башкирии ожидаются заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

В грядущее воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Ночь выдастся очень холодной: столбики термометров опустятся -1,+4°. Днем тоже будет холодно, но все же ощутимо теплее, воздух прогреется до +5,+10°.

Ночью и утром автомобилистам стоит быть внимательнее, так как на некоторых участках региональных дорог ожидается туман, и видимость составит 500 и менее метров.