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Общество15 октября 2022 9:13

В Башкирии победителям конкурса вручат по 18 млн рублей

Такой награды удостоятся три сельсовета
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии победители федерального конкурса получат почти по два десятка миллиона рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Речь идет о конкурсе «Лучшая муниципальная практика», в котором одержали победу Мещегаровский (номинация «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления»), Зилаирский («Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства») и Николо-Березовский сельсоветы ( «Укрепление межнационального мира»).

Победители получат по 18 миллионов рублей развитие поселений. Церемония награждения должна состояться 21 апреля следующего года.