В Башкирии число заболевших COVID-19 приблизилось в 326 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии коронавирусом за все время пандемии заболело 325 949 человек. Это следует из статистики, которую опубликовало региональное Министерство здравоохранения.

За прошедшие 24 часа в республике COVID-19 диагностировали у 327 граждан. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 244 пациента. Среди них 171 человек – лица старше 60 лет. Борются с инфекцией дома 3 559 граждан. В их числе 1 068 пожилых людей.

С 2020 года выписано с выздоровлением в общей сложности 316 285 человек, за минувшие сутки – 619.

С начала пандемии ковид унес жизни 5 861 человек. К сожалению, данный показатель вновь обновился, за прошедший день скончалось еще два пациента.