6 университетов Башкирии вошли в рейтинг лучших вузов России

Фото: vk.com/bashkiruniversity

Шесть университетов Башкирии вошли в рейтинг лучших вузов России. Топ составили аналитики hh.ru.

Рейтинг составлялся с учетом пяти параметров: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, а также их стаж и текущая трудоустроенность.

Таким образом, в рейтинг вошли УГНТУ (39 место), БашГУ (70), УГАТУ (101), БГАУ (140), БГПУ (165), БГМУ (240).

К слову, согласно данным рейтинга, БГМУ, несмотря на то, что оказался на одних из последних позициях топа, обошел пять ведущих университетов республики по зарплатным ожидания у выпускников. Этот показатель составил 50тысяч рублей. А наиболее востребованным у рабодателей оказались молодые люди, получившие диплом в БашГУ.