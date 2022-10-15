В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 5 человек

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 15 октября, в уфимском микрорайоне «Зеленая роща» произошел пожар в многоквартирном доме. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент случился двухкомнатной квартире в доме на улице Степана Злобина. К тушению пожара привлечено семь человек и две единицы техники. При помощи спасательного устройства специалисты эвакуировали из МКД пять человек, самостоятельно покинули здание еще пять человек.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам чрезвычайной службы в 00:58, а горение удалось ликвидировать, как сообщает МЧС, уже в 01:11. В настоящее время дознаватель ведомства устанавливает причины пожара и обстоятельства случившегося ЧП.