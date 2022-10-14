Получившие увечья в ходе СВО жители Башкирии будут обеспечены протезами вне очереди

Фото: пресс-служба главы РБ

На прошедшей накануне пресс-конференции регионального отделения Фонда социального страхования по Башкирии, организованной «КП-Уфа», обсуждались вопросы обеспечения жителей техническими средствами реабилитации. Как известно, на сегодняшний день именно эта структура курирует обеспечение жителей республики протезами и другими техническими средствами для инвалидов.

В ходе пресс-конференции представителям ФСС по РБ задали вопрос: будут ли в дальнейшем обеспечивать за счет бюджетных денег такими средствами пострадавших в ходе специальной военной операции? И готовы ли они к появлению таких заявлений?

- Да, мы полностью готовы к тому, что к нам будут обращаться участники специальной военной операции. Более того, уже есть первые случаи. Фонд социального страхования сообщает, что участники СВО будут обеспечены техническими средствами реабилитации (протезы и др. – Ред) вне очереди, - отметила начальник отдела по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации ФСС по РБ Вера Старцева.