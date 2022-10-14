В Башкирии поезд несколько метров протащил 18-летнего парня за рюкзак

В Иглинском районе Башкирии на станции Кудеевка поезд несколько метров за рюкзак тащил 18-летнего парня

В Иглинском районе Башкирии на станции Кудеевка поезд несколько метров за рюкзак протащил 18-летнего парня. Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 13 октября. Молодой человек перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим составом. Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал пешеходу громкие сигналы, однако полностью столкновения избежать не удалось.

– Железнодорожный состав выступающими частями зацепил пострадавшего за рюкзак и протащил несколько метров. По счастливой случайности пострадавший получил лишь незначительные травмы, – передали в СК.