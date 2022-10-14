Минздрав Башкирии назвал болезни, от которых чаще всего умирали жители в 2022 году

За 2022 год в основные классы входят болезни системы кровообращения (38,4%), новообразования (13,2), органов дыхания (7,9), болезни нервной системы (7,7%)

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения 14 октября назвали болезни, от которых чаще всего в 2022 году умирали местные жители. Статистику озвучила первый замминистра Гульнара Зиннурова.

– В основные классы [причин смертности] входят болезни системы кровообращения (38,4%), новообразования (13,2), органов дыхания (7,9), болезни нервной системы (7,7%), – передала чиновница.

Ранее со ссылкой на Росстат «КП-Уфа» писала, что за восемь месяцев 2022 году в Башкирии скончались более 33 тыс. человек.