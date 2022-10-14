19-летнего жителя Уфы оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии России

В Уфе 19-летнего местного жителя оштрафовали за дискредитацию армии России

В Уфе 19-летнего местного жителя оштрафовали за дискредитацию армии России. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

Как передали в инстанции, вечером 15 июля на Гостином дворе молодой человек публично призывал «к дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты, […] демонстрируя в общественном месте плакат».

Против уфимца завели административное дело. В прошлую пятницу, 7 октября, его оштрафовали на 30 тыс. рублей.