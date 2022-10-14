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Общество14 октября 2022 11:18

В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс за 60 млн рублей

Комплекс будет включать в себя автомойку, пункт общественного питания и парковку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс. Инвестор – компания «Фортуна» – вложит в него 60 млн рублей

В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс. Инвестор – компания «Фортуна» – вложит в него 60 млн рублей

В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс. Инвестор – компания «Фортуна» – вложит в него 60 млн рублей. Там будет создано 20 новых рабочих мест. Соответствующий проект был включен в перечень приоритетных. Об этом 14 октября сообщило региональное правительство.

– Цель проекта - создание благоприятных условий для повышения качества, надежности и безопасности пассажирских и грузоперевозок, – отметил гендиректор корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Придорожный Комплекс будет включать в себя автомойку, пункт общепита и парковку с техническим обслуживанием машин.