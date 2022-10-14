В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс за 60 млн рублей

В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс. Инвестор – компания «Фортуна» – вложит в него 60 млн рублей

В Иглинском районе Башкирии построят придорожный комплекс. Инвестор – компания «Фортуна» – вложит в него 60 млн рублей. Там будет создано 20 новых рабочих мест. Соответствующий проект был включен в перечень приоритетных. Об этом 14 октября сообщило региональное правительство.

– Цель проекта - создание благоприятных условий для повышения качества, надежности и безопасности пассажирских и грузоперевозок, – отметил гендиректор корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Придорожный Комплекс будет включать в себя автомойку, пункт общепита и парковку с техническим обслуживанием машин.