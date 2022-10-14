Минстрой Башкирии повысил среднерыночную стоимость жилья до 92,6 тыс. рублей за кв. метр

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в IV квартале 2022 года составит 92 603 рубля. Это на 8 тыс. рублей (или на 9,5%) больше, чем в предыдущем периоде

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в IV квартале 2022 года составит 92 603 рубля. Это на 8 тыс. рублей (или на 9,5%) больше, чем в предыдущем периоде. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра строительства республики Егор Родин. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации 14 октября.

Напомним, региональный Минстрой утверждает среднерыночную стоимость квадратного метра жилья каждый квартал. Это необходимо для того, чтобы рассчитывать федеральные и региональные субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.