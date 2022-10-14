Мобилизованные жители Башкирии завели себе питомца в пункте сбора

фото: vk.com // Вилорий Угаров

Мобилизованные жители Уфимского района Башкирии в пункте сбора в городе Саратове завели питомца – щенка по имени Паштет. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Уфимского района Вилорий Угаров. В минувшие выходные он посетил пункт дислокации резервистов и сказал, что они попросили привезти ошейник для животного.

– Сейчас боевое слаживание по частичной мобилизации проходят более двухсот ребят из Уфимского района, – написал чиновник. – Навестили ребят, передали посылки от родных и наборы с необходимым от администрации и депутатского корпуса.

Ранее «КП-Уфа» писала, что советник главы Башкирии Алик Камалетдинов посетил добровольческий батальон имени Доставалова, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.