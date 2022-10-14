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Общество14 октября 2022 9:57

ГИБДД Башкирии анонсировала массовые проверки водителей 15 и 16 октября

Главный гаишник республики предупредил, что маршруты патрулей «будут постоянно меняться» и сотрудники появятся «там, где их не ждут»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В субботу и воскресенье, 15 и 16 октября, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

В субботу и воскресенье, 15 и 16 октября, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье, 15 и 16 октября, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом в своем телеграм-канале предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, рейды направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения – в том числе и пресечение пьяного вождения.

– Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут постоянно меняться, поэтому инспекторы будут появляться там, где их не ждут. Рекомендую не нарушать административный кодекс и быть законопослушными участниками дорожного движения, – отметил Севастьянов.

Он обратился к жителям с просьбой информировать ГИБДД о пьяных водителях, чтобы инспекторы могли принять соответствующие меры.