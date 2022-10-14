Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 9:16

Житель Уфы через интернет продавал скрытые камеры под видом GPS-трекеров

В ближайшее время мужчину будут судить
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе за незаконный оборот специальных технических средств будут судить 37-летнего местного жителя

В Уфе за незаконный оборот специальных технических средств будут судить 37-летнего местного жителя

В Уфе за незаконный оборот специальных технических средств будут судить 37-летнего местного жителя. Он через интернет продавал скрытые видеокамеры под видом GPS-трекеров, зная, что их будут использовать для тайной слежки. Ввоз и вывоз такого оборудования должен проходить лицензирование. Об этом 14 октября сообщил Следственный комитет Башкирии.

В ведомстве передали, что мужчина был задержан с поличным сотрудниками региональной ФСБ при продаже пяти устройств. Обвиняемый признал вину в преступлении. Обвинительное заключение на него направлено в суд.