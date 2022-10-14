Молочная ферма в Башкирии заплатила за гибель рыбы в трех реках 980 тыс. рублей

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Молочная ферма «Урожай» в Аургазинском районе Башкирии заплатила за гибель рыбы в трех реках 980 тыс. рублей – в эту сумму вошли причиненный ущерб водоемам и штраф. Об этом 14 октября сообщила региональная прокуратура.

Как выяснило правоохранительное ведомство, рядом с реками Сокат, Кляуле и Узень молочная ферма складировала отходы от крупного рогатого скота. В июле текущего года в районе прошли сильные дожди, из-за чего отходы попали в реки, что привело к гибели рыб. Специалисты оценили ущерб в 800 тыс. рублей.

Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о загрязнении водных объектов с причинением существенного вреда животному миру. Также ведомство привлекло молочную ферму к ответственности по административной о нарушении требований к охране водных объектов. Предприятие было оштрафовано на 180 тыс. рублей. В прокуратуре передали, что компания возместила причиненный ущерб в полном объеме.