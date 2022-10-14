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Общество14 октября 2022 8:32

В Уфе за получение взяток на 210 тыс. рублей будут судить экс-инспектора Гостехнадзора

Он не признал вину в предъявленных обвинениях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе по обвинению в получении взяток на 210 тыс. рублей и служебном подлоге будут судить бывшего инспектора Гостехнадзора

В Уфе по обвинению в получении взяток на 210 тыс. рублей и служебном подлоге будут судить бывшего инспектора Гостехнадзора

В Уфе по обвинению в получении взяток на 210 тыс. рублей и служебном подлоге будут судить бывшего инспектора Гостехнадзора. Об этом 14 октября сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый с 2018 по 2021 год получал взятки в размере 170 тыс. рублей за то, что без фактического осмотра ставил на регистрацию и снимал с нее специальную технику – экскаваторы и асфальтоукладчики. В 2019 году он за 40 тыс. рублей продал базу данных владельцев самоходных машин сотруднику сервисной службы, которая занималась ремонтом спецтехники и поставкой запчастей.

Бывший сотрудник Гостехнадзора не признал вину в преступлениях. После начала следствия его уволили со службы по отрицательным основаниям.