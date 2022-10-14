Прокуратура через суд запретила строить жилой дом на берегу озера Кашкадан в Уфе

Башкирская прокуратура через Арбитражный суд Уральского округа запретила строить многоквартирный дом на берегу озера Кашкадан в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирская прокуратура через Арбитражный суд Уральского округа запретила строить многоквартирный дом на берегу озера Кашкадан в Уфе. Ранее в этом требовании надзорному ведомству отказали две инстанции.

Как пояснили в прокуратуре, в феврале 2015 года мэрия Уфы и компания «Телекоминвест» заключили договор аренды земли площадью 2,6 гектара для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова. В намеченный срок ТРК возведен не был, а в июне 2020 года стороны подписали новое соглашение – на этот раз на комплексное развитие территории, которое предусматривало строительство многоэтажного дома с паркингом.

– Для реализации задуманного, в декабре 2020 года мэрия заключила с застройщиком договор аренды земельного участка уже для возведения многоквартирного дома, что противоречит требованиям градостроительного и земельного законодательства, – передали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным договор аренды между мэрией и организации. Арбитраж Башкирии и Восемнадцатого арбитражного суда отказали удовлетворить иск, а уже третья инстанция – Арбитражный суд Уральского округа – посчитал его обоснованным и признал договор аренды ничтожным.