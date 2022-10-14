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Общество14 октября 2022 5:29

В Уфе на два дня перекрыли улицу Прибельскую

Ограничение будет действовать с 14 по 15 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе на два дня – с 14 по 15 октября – перекрыли участок улицы Прибельской в микрорайоне Кузнецовский затон

В Уфе на два дня – с 14 по 15 октября – перекрыли участок улицы Прибельской в микрорайоне Кузнецовский затон

В Уфе на два дня – с 14 по 15 октября – перекрыли участок улицы Прибельской в микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом предупредили в городской администрации. Как пояснили в мэрии, ограничение связано с проведением строительно-монтажных работу по обустройству водовода.

Горожан попросили с пониманием отнестись к неудобствам и рекомендовали заранее планировать маршрут своих поездок.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в башкирской столице до 16 октября частично будет перекрыта улица Айская.