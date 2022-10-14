«Салават Юлаев» у себя дома по буллитам проиграл нижегородскому «Торпедо»

13 октября хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене в серии послематчевых буллитов проиграл нижегородскому «Торпедо»

13 октября хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене в серии послематчевых буллитов проиграл нижегородскому «Торпедо». Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 1:2.

Команды обменялись шайбами в первой половине второго периода. Оба коллектива отличились в большинстве. Сначала за «Торпедо» забил Максим Федотов», затем на результативный бросок ответил Николай Кулемин. Победный буллит оформил Богдан Конюшков.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 (23:52) – Максим Федотов;

1:1 (28:05) – Николай Кулёмин;

1:2 (65:00) – Богдан Конюшков (победный буллит).

В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» сейчас занимает третье место. У команды 21 очко. В следующем матче уфицы примут у себя дома «Нефтехимик». Игра состоится 15 октября.