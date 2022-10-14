В Башкирии больше месяца не могут отыскать пропавшего мужчину

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В Башкирии больше месяца не могут отыскать пропавшего Флорита Резяпова. Об этом рассказали в социальных сетях его односельчане.

Пропавший родился 18 января 1983 года в деревне Баш-Термы Чишминского района. Вечером 7 сентября он вышел из дома. В последний раз мужчину видели в деревне Барсуан Благоварского района.

Флорит Резяпов был одет в камуфляжную телогрейку, черные спортивные штаны и утепленные галоши.

18 октября односельчане хотят организовать поиск Флорита Резяпова на территории деревень Барсуан и Баш-Термы. Сбор добровольцев будет проходить на улице Ильчегулово Баш-Термов.

Информацию о местонахождении Флорита Резяпова можно сообщить по номерам 8 (927) 960-25-83 и 8 (927) 955-00-68.